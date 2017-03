Jajaran Polsek Way Tuba Bedah Rumah Warga Kurang Mampu

Laporan Reporter Tribun Lampung Anung Bayuardi

TRIBUNLAMPUNG.CO.ID, WAY TUBA - Kapolsek Way Tuba Iptu Rifki Bashori memimpin bedah rumah milik Midin, warga Kampung Bukit Gemuruh, Kecamatan Way Tuba, Way Kanan, Sabtu (18/3/2017).

Bedah rumah dilakukan bersama Uspika Kecamatan Way Tuba, Kepala Kampung Bukit Gemuruh Tauzi, Subramil Way Tuba Koramil Bahuga, Karang Taruna Kecamatan Way Tuba, dan anggota polsek setempat.

Rifki menjelaskan, bedah rumah dalam rangka HUT ke-71 Bhayangkara.

Hal itu merupakan bentuk kepedulian sosial pihak kepolisian terhadap warga sekitar, sekaligus mempererat hubungan antara kepolisian dan masyarakat.

Rifki mengatakan, rumah yang dibedah milik Midin, yang kondisinya sudah sangat memprihatinkan.

Atap rumah yang sebelumnya menggunakan daun rumbia, diganti seng.

Dinding yang sebelumnya menggunakan pelepah rumbia, digantikan papan.

"Alhamdulillah, perbaikan berjalan lancar berkat bantuan warga sekitar, sehingga selesai dalam waktu satu hari, sekarang jadi tempat tinggal baru yang nyaman dan layak huni," kata Rifki.