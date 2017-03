5 Makanan yang Memperlambat Penuaan dan Membuat Kulit Lebih Sehat

TRIBUNLAMPUNG.CO.ID-Awet muda tentu menjadi impian banyak orang. Biasanya kita akan menggunakan produk-produk kecantikan untuk mewujudkan hal ini.

Tapi tunggu dulu, sebenarnya ada juga makanan yang dapat memperlambat penuaan tubuh pada kita.

Di samping itu, makanan tersebut dapat menjaga kesehatan kulit hingga meningkatkan kekebalan tubuh kita.

Nah, ini dia makanan tersebut:

1. Alpukat. Kita memiliki berbagai alasan untuk mengonsumsi alpukat. Salah satunya, karena tingginya asal oleat yang terkandung di dalamnya. Asam ini merupakan asam lemak omega-9 yang bisa membantu untuk menjaga kelembapan lapisan luar kulit kita. Nah, dengan begitu kulit akan tetap lembut dan lebih sehat.

2. Semangka. Buah semangka mengandung senyawa yang disebut lycopene.Menurut nutrition pro Keri Glassman, RD sekaligus pendiri NutritiousLife.com, lycopened dalam semangka mengandung antioksidan. Nah, dengan antikosidan itu kita akan lebih kuat untuk menghadapi sinar UV yang dapat merusak kulit. Menurut peneliti, semangka banyak mengandung fitokimia yang setara dengan tabir surya SPF 3.

3. Delima. Delima kaya akan antioksidan seperti vitamin C. Delima juga dapat mencegah garis-garis halus, keriput, dan kekeringan pada kulit. Buah ini juga mengandung anthocyanins, yaitu zat yang membantu untuk meningkatkan produksi kolagen. Alhasil, dapat membuat kulit terlihat lebih kencang.

4. Blueberry. Buah ini memberikan pasokan vitamin C dan E pada tubuh kita. Kedua vitamin itu dapat berperan sebagai antioksidan yang bekerja bersama-sama untuk mencerahkan kulit. Hebatnya lagi, blueberry juga dapat melawan radikal bebas yang menyerang tubuh kita.

5. Lobster. Lobster kaya akan zinc bersifat antiinflamasi yang dapat membantu mengobati berbagai gangguan kulit, seperti jerawat. Menurut Whitney Bowe, MD,clinical assistant professor dermatology pada Icahn School of Medicine di Mount Sinai,zinc juga dapat menpercepat pembaruan sel kulit.

6. Kopi. Dalam Journal of the National Cancer Institute dikatakan, kopi memiliki senyawa bioaktif yang dapat melindungi kulit kita dari melonama(kanker kelima yang paling umum di US). Orang-orang yang minum empat cangkir kopi setiap hari, dapat menurunkan risiko terserang melanoma hingga 20 persen selama 10 tahun. Hal ini tentu bila dibandingkan dengan mereka yabg tidak mengonsumsi kopi. Selain itu, penelitian itu juga mengatakan kalau orang yang rutin mengonsumsi kopi, dapat menurunkan risiko untuk terserang penyakit.

(Health.com/Barbara Stepko)