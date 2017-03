Tyas dan Raiden Pamerkan Cincin Pertunangan

TRIBUNLAMPUNG.CO.ID-Kebahagiaan terpancar dari wajah artis peran Tyas Mirasih. Ia dilamar secara resmi oleh sang kekasih, Raiden Soedjono, pada Minggu (19/3/2017).

Tyas membagi kabar bahagia itu melalui akun Instagram-nya, @tyasmirasih. Pada aku media sosialnya itu, ia memamerkan kebersamaannya dengan Raiden.

Tampak Tyas Mirasih mengenakan gaun selutut dari bahan brokat berwarna abu-abu muda. Ia memakai tata rias bergaya natural dan rambut panjangnya digelung dengan apik.

Sementara itu Raiden mengenakan kemeja batik berwarna gelap.

Salah satu foto yang diunggah menunjukkan Raiden dan Tyas memamerkan cincin pertunangan mereka. Senyum bahagia menghiasi wajah keduanya.

"One step closer," Tyas menulis keterangan foto tersebut.

Pada foto lainnya bersama sang kekasih, Tyas menulis, "We cannot start over, but we can begin now, and can make a new ending."

Sebelum melamar Tyas secara resmi, Raiden sudah meminta Tyas menjadi pendamping hidupnya ketika mereka berlibur ke Jepang pada Januari 2017 lalu.

Ditemui di Jakarta pada 10 Februari lalu, Tyas mengatakan mereka berencana menikah tahun ini. Namun mereka belum menentukan tanggalnya. Yang jelas acara itu akan digelar di Jakarta.

"Kami mesti lihat tempat dulu baru tentuin tanggal, soalnya belum tentu tanggal yang kamu mau, tempatnya bisa atau enggak," kata Tyas.

Ia berangan-angan menggelar resepsi pernikahan berkonsep pesta kebun yang hanya dihadiri keluarga dan teman-teman dekat.

"Biar lebih sakral," ujar Tyas memberi alasan.