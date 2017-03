(VIDEO) Serunya Kopdar Gabungan Lintas Komunitas Forum Otomotif Lampung

Laporan Reporter Tribun Lampung Heru Prasetyo

TRIBUNLAMPUNG.CO.ID - Sejumlah komunitas mobil di Lampung menggelar kopi darat gabungan lintas komunitas guna menggagas hadirnya Forum Otomotif Lampung, Minggu (19/3/2017).

Sebuah wadah yang diharapkan dapat menjadi ajang silaturahmi serta komunikasi antar komunitas mobil di Lampung.

Om Riga dari komunitas Est.2015 somplax community adalah salah seorang pencetus wadah antar komunitas yang disebut Forum Otomotif Lampung (FOL) ini.

“Kita melihat perkembangan dan jumlah komunitas di Lampung ini cukup banyak. Dan tidak saling kenal, jadi idenya pingin ada wadah utama yang menaungi komunitas ini,” terang Om Riga pada Tribun, Senin (20/3).

Pada minggu kemarin, ada 19 komunitas yang tercatat ikut dalam kopi darat ini. Diantara komunitas mobil yang tergabung dalm FOL antara lain TAC (Toyota Agya Club) Chapter Lampung, Teruci (Terios Rush Community Indonesia) Chapter Lampung, Est 2015 Somplax.

Ada pula DTC (Daihatsu Taruna Club), HBC (Honda Brio Community) Lampung, HCI (HRV Club Indonesia) Chapt Lampung, Mobility (Mobilio Community) Chapter Lampung, TRCI (Toyota Rush Club Indonesia) Chapter Lampung.

TIC (Toyota Indonesia Community) Chapter Lampung, DGCI (Datsun Go Club Indonesia) Chapter Lampung, X MAN (Xenia Mania) Chapter Lampung, GRANDCIVIC.COM, Honda Civic Lampung, TSC (Triple Star Community), Hello Community (Has Ertiga Like Lovers Community), WCC (White Car Community) Chapter Lampung, WCI (White Car Indonesia) Chapter Lampung, IC (Innova Community) Chapter Lampung, dan SIC (Sirion Indonesia Community)