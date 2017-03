Kerjaannya Banyak, Operator Sekolah Hanya Dupah Rp 600 Ribu per Tiga Bulan

Laporan Reporter Tribun Lampung Andre

TRIBUNLAMPUNG.CO.ID, PRINGSEWU - Upah operator sekolah di Kabupaten Pringsewu tidak sesuai dengan beban pekerjaan yang dilakukan. Hal tersebut memaksa petugas operator sekolah merangkap pekerjaan tidak bekerja hanya di satu sekolah.

Salah satu operator sekolah, Jhon mengatakan, tugas yang dikerjakan begitu banyak, baik dari masalah IT hingga pekerjaan terkait dengan administrasi sekolah.

"Untuk upah sebenarnya tergantung sekolah yang ditempati, ada yang dibayarkan per enam bulan, ada juga yang per tiga bulan. Jadi intinya sesuai kesepakatan. Karena dari dinas apa-apa lewat aplikasi dan software," kata Jhon saat dihubungi via telepon, Selasa (21/3/2017).

Jhon menambahkan, pekerjaan operator sekolah bukan hanya mengenai IT atau sofware dari dinas, tapi pekerjaan administrasi lain. Upah yang diterima tidak sesuai dengan pekerjaan yang dikerjakan, sehingga operator bekerja bisa lebih dari satu sekolah.

Dalam sambutannya membuka OSN di SMP N 4 Pringsewu, Dinas Pendidikan Kabupaten Pringsrwu, Tri Prawoto mengatakan, untuk gaji atau upah operator sekolah sedang dalam proses pendalaman dan penggodokan di pusat.

"Rencananya upah operator dari Rp.600 ribu/tiga bulan menjadi Rp. 1,5 Juta dan itu masih saya usahakan dan diusulkan ke pusat. Jadi jangan khawatir, semua akan diusahakan," kata Tri, Sabtu (11/3/2017).