Penelope Cruz Akan Main di "American Crime Story"

TRIBUNLAMPUNG.CO.ID-Penelope Cruz akan main serial televisi memerankan perancang busana Donatella Versace dalam seri ketiga American Crime Story yang tayang di FX.

Aktris pemenang Academy Awards tersebut akan membintangi episode ke-10 serial televisi yang bercerita tentang pembunuhan saudara laki-laki Versace, Gianni itu. Donatella Versace mengambil alih rumah mode terkenal setelah kakaknya terbunuh.

Diproduser oleh Ryan Murphy, cerita Versace tersebut diharapkan akan tayang pada awal 2018.

Cruz memenangkan aktris pendukung Oscar pada tahun 2009 untuk perannya dalam "Vicky Cristina Barcelona" yang disutradarai oleh Woody Allen.

Dia muncul dalam berbagai film lainnya termasuk film blockbuster "Pirates of the Caribbean: On Stranger Tides" dengan Johnny Depp.

Sebelumnya, kabar menyebutkan bahwa Lady Gaga akan memerankan peran tersebut, namun Murphy pada Januari lalu mengatakan bahwa waktu menjadi kendala untuk bintang pop itu dapat memainkan peran tersebut.

"Kami berteman, tapi dia sangat sibuk tahun ini -- dia tampil di Super Bowl dan kemudian dia melakukan 'A Star Is Born' dan saya percaya dia akan melakukan tur," kata Murphy seperti dilansir Billboard.

"Dan ketika Anda akan mengambil peran di sebuah acara seperti Versace, ini ada komitmen lima bulan, ini acara yang sangat besar, kami syuting di seluruh dunia. Jadi, saya hanya tidak mengkhawatirkan jadwalnya, saya tahu itu tidak akan pernah berhasil. Tapi saya akan senang untuk dapat bekerja dengannya di masa depan," tambah dia.