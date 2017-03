Usai Hujan Deras, Pesta Rakyat HUT Ke-53 Provinsi Lampung Masih Sepi Penonton

Laporan Reporter Tribun Lampung Heru Prasetyo

TRIBUNLAMPUNG.CO.ID, BANDAR LAMPUNG - Malam Syukuran dan Pesta Rakyat HUT ke-53 Provinsi Lampung di Lapangan Saburai, Selasa (21/3/2017) malam, tampak sepi.

Pantauan Tribunlampung.co.id hingga pukul 20.05 Wib, masyarakat yang menghadiri acara tersebut tak banyak.

Akibat hujan deras, air tampak menggenang di depan panggung utama.

"Hujan kali," ungkap Santi, yang berada tak jauh dari pintu masuk Lotus, untuk berteduh.

Pada pesta rakyat tersebut, Pemprov Lampung mendatangkan sejumlah artis ibu kota, di antaranya Andra and The Backbone, Cakra Khan, dan Via Vallen.