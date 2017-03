Gara-gara Pose di Kolam Renang, Nikita Mirzani Dicela Netizen

TRIBUNLAMPUNG.CO.ID-Lagi dan lagi, Nikita Mirzani kembali membuat netizen heboh.

Apa lagi kalau bukan karena penampilan seksinya.

Ya, baru-baru ini, ibu dua anak tersebut mengunggah foto-foto hot-nya yang tengah berenang di sebuah hotel.

Tak hanya satu, Niki bahkan mengunggah sederet fotonya keInstagram menggunakan fitur multiple photos.

"She is at the place in her life where peace is her priority and negativity can not exist #nikitamirzani #actress #mother #hardworker #peacefulmind."

Di foto pertama, Niki terlihat seksi dengan pose mengangkat kedua tangannya.

Ia tampak mengenakan bikini warna hitam yang memperlihatkan belahan dadanya.

Di foto selanjutnya, Niki terlihat lebih berani.

Ibu dua anak itu tampak berdiri di depan pancuran dengan hanya berbalut kain handuk yang terbuka.

Sedangkan di foto ketiga, empat dan lima, Niki terlihat seksi saat mengenakan bikini warna putih.