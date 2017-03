BREAKING NEWS: Miliki 2 Butir Happy Five, Ini Vonis Bagi Sekda Nonaktif Tanggamus

Laporan Wartawan Tribun Lampung Wakos Gautama

TRIBUNLAMPUNG.CO.ID, BANDAR LAMPUNG - Sekretaris Daerah Kabupaten Tanggamus nonaktif Mukhlis Basri dan dua rekannya Doni Lesmana, Okta Rika, divonis bersalah dalam kasus kepemilikan empat butir pil happy five. Majelis hakim menyatakan ketiga terdakwa terbukti hanya sebagai pengguna zat psikotropika.

Hakim ketua Akhmad Lakoni mengatakan, ketiga terdakwa terbukti melakukan tindak pidana sebagiamana diatur dalam pasal 60 ayat (5) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1997 jo pasal 37 ayat (1) dan (2).

“Menjatuhkan pidana penjara kepada para terdakwa masing-masing satu bulan,” ujar Lakoni di Pengadilan Negeri Tanjungkarang, Kamis (23/3/2017).

Dalam putusan selanjutnya, Lakoni memerintahkan para terdakwa agar menjalani pengobatan dan perawatan melalui rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial di klinik Pratama Badan Narkotika Nasional (BNN) Lampung selama satu bulan yang masa rehabilitasi tersebut dihitung sebagai masa pidana penjara yang telah dijatuhkan.

Putusan majelis hakim ini berbeda dengan tuntutan penuntut umum yang menuntut Mukhlis, Okta dan Doni dengan pidana lima bulan penjara.Menurut jaksa penuntut umum Adi, ketiga terdakwa terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana diatur pasal 62 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika. Selain pidana penjara, jaksa juga menuntut dengan pidana denda. “Menuntut terdakwa membayar denda sebesar Rp 10 juta subsidair tiga bulan penjara,” ujar Adi.

Di dalam dakwaan, kasus ini beraawal ketika Doni datang ke rumah Mukhlis di Jalan Urip Sumoharjo, Gunung Sula, Sabtu (21/1/2017) sekitar pukul 13.00 wib. Doni mengajak Mukhlis main ke Hotel Emersia untuk ngobrol dengan teman-teman lain.

Sebelum berangkat, Mukhlis menghubungi Okta untuk datang ke kamar 207 Hotel Emersia. Mukhlis dan Doni tiba di kamar hotel sekitar pukul 14.00 wib. Pada saat itu di dalam kamar sudah ada Okta. Mereka lalu asyik ngobrol.

Doni kemudian menawarkan Mukhlis dan Okta untuk menggunakan pil happy five. Mukhlis dan Okta mengiyakan. Doni dan Okta masing-masing menelan setengah butir sedangkan Doni menelan satu butir.

Setelah itu, Doni memberikan dua butir pil happy five masing-masing ke Mukhlis dan Okta. Malam harinya, petugas Direktorat Reserse Narkoba Polda Lampung menggerebek ketiga terdakwa di dalam kamar hotel. Polisi menemukan dua butir pil happy five di dompet Mukhlis dan dua butir pil happy five di kotak jam Okta.