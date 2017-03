Istri Bill Gates ke Indonesia untuk Sumbang Darah buat Nyamuk? Ini yang Dilakukan

TRIBUNLAMPUNG.CO.ID - Istri Bill Gates, Melinda Gates dikabarkan sedang berkunjung ke Indonesia.

Hal tersebut diketahui dari unggahan foto-foto dirinya, saat sedang berada di Indonesia, tepatnya di Kota Yogyakarta, di akun Facebook pribadinya, Kamis (23/3/2017).

Tujuan Melinda Gates ke Yogyakarta ternyata untuk mengunjungi Eliminate Dengue Lab.

Di sana, peneliti bereksperimen menggunakan bakteri Wolbachia, untuk pencegahan penyakit demam berdarah dengue.

Dalam unggahan fotonya, ia menjelaskan bahwa bakteri tersebut mampu menghalangi replikasi virus penyebab demam berdarah di dalam tubuh nyamuk, sehingga mengurangi kemungkinan infeksi ke manusia.

Ia juga sempat menuliskan saat dirinya sudah berada di Eliminate Dengue Lab bersama CEO Sue Desmond- Hellmann dan Scott O'neill, direktur dari Eliminate Dengue.

Saat itu, ia rela menyumbangkan darahnya untuk digigit nyamuk, demi kepentingan penelitian.

Tak hanya menyumbangkan darahnya, ia juga begitu semangat ketika bisa melihat langsung aksi bakteri Wolbachia dengan mata sendiri

"It was fascinating to see lifesaving Wolbachia bacteria with my own eyes—and a flashback to my biology classes. Teachers always tell you that science saves lives. Today, I saw more incredible proof," tulis Melinda di akun Facebook-nya.