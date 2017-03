Ini Ungkapan Hati Laudya Cynthia Bella Ditengah Isu Batal Menikah

TRIBUNLAMPUNG.CO.ID - Rencana pernikahan Laudya Cynthia Bella dan Afie Kalla masih menjadi teka-teki.

Belakangan tersiar kabar kalau Bella nyaris batal dinikahi keponakan Wakil Presiden Jusuf Kalla itu.

Hampir reda soal isu batal menikahnya, Laudya Cynthia Bella justru mengunggah foto dengan caption yang mencuri perhatian.

Pemain film Surga yang Tak Dirindukan ini seolah memberi jawaban atas ramainya kabar tak sedap tersebut.

Di keterangan fotonya, Laudya Cynthia Bella mencurahkan isi hatinya dengan mengatakan dirinya percaya sesuatu yang indah akan datang di waktu yang tepat.

"All women must have had a dream. But I believe wonderful thing will come at the Right time.Only Allah SWT knows everything.One thing for sure, I always grateful for the positive feelings in every second I'd been through #ThankstoAllah," tulis Laudya Cynthia Bella, Kamis (23/3).

Netizen pun ramai berkomentar melihat unggahan Bella. "Belum jd ibu negara ( rumah tangga ) juga ya mba ? Tp sabar ya mba, jodoh itu yg ngatur Allah," tulis akun @yahyasukardi2017.

Akun lainnya juga berkomentar memberi semangat kepada Laudya Cynthia Bella dan mendoakan yang terbaik.

Sementara itu, ditengah kabar pernikahannya yang batal, Bella justru sibuk mengurus bisnis kuliner barunya bersama Zaskia Sungkar.