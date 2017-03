Jawaban Laudya Cynthia Bella Soal Isu Batal Menikah?

TRIBUNLAMPUNG.CO.ID-Laudya Cynthia Bella berencana melangsungkan pernikahan dengan Afif Kalla, keponakan Wakil Presiden Republik Indonesia, Yusuf Kalla.

Rencananya acara pernikahan tersebut akan berlangsung pada pertengahan tahun 2017, yang tanggal dan bulannya tak jauh dari tanggal lamarannya.

Sayangnya, baru-baru ini pasangan ini jusru ditimpa isu tak sedap.

Rencana pernikahan mereka terpaksa batal, lantaran adanya perbedaan prinsip antara Bella dengan kekasihnya itu.

Namun, sejak isu gagal pernikahan tersebut, Bella enggan mau membahas masalah pribadinya.

Ia menjadi sosok yang tertutup jika diusik kabar rencana bahagianya itu.

Entah mengapa, wajahnya selalu terlihat masam ketika nama Afif Kalla disebut.

Meski tak mau berkomentar soal pertanyaan awak media soal rencana pernikahannya yang batal. Namun, kemarin malam, Bella memposting kalimat cukup panjang.

Kalimat yang berbahasa Inggis ini mengisyaratkan bahwa sesuatu nanti akan indah pada waktunya.

Bella pun percaya akan rencana tuhan.

Sekarang yang ia lakukan adalah beryukur dan selalu berfikir positif dengan keadaan.

"All women must have had a dream. But I believe wonderful thing will come at the Right time."

"Only Allah SWT knows everything.One thing for sure, I always grateful for the positive feelings in every second I'd been through #ThankstoAllah," tulis Bella pada akun @laudyacynthiabella