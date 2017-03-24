Home »

Video

Berita Video Tribun Lampung

(VIDEO) Sekda Mukhlis Basri Divonis Rehab

Mukhlis bersama dua terdakwa lainnya, Doni Lesmana dan Okta Rika, divonis bersalah namun hanya dihukum rehabilitasi selama satu bulan

TRIBUNLAMPUNG.CO.ID, BANDAR LAMPUNG - Mukhlis bersama dua terdakwa lainnya, Doni Lesmana dan Okta Rika,  divonis bersalah namun hanya dihukum rehabilitasi selama satu bulan dalam sidang di Pengadilan Negeri Tanjungkarang, Bandar Lampung, Kamis (23/3).

Atas vonis itu jaksa menyatakan pikir-pikir.  "Kami akan koordinasi dulu dengan pimpinan untuk mengambil langkah selanjutnya seperti apa," ujar JPU Adi Wibowo.

BAGAIMANA REAKSI GRANAT KOTA BANDAR LAMPUNG MAUPUN LEMBAGA LAIN
YANG KONSEN TERHADAP PEMBERANTASAN ANRKOBA?

BACA SINGLE FOCUS REPORTING KORAN TRIBUN LAMPUNG EDISI JUMAT 24 MARET 2017

Tags
Mukhlis Basri
Berita Terkait:

Berita Video Tribun Lampung

Editor: soni
Ikuti kami di
Video Pilihan: Mantan Model "Panas", Pamer Rumah Megahnya di Tengah Perkampungan Kumuh
Mantan Model "Panas", Pamer Rumah Megahnya di Tengah Perkampungan Kumuh
KOMENTAR

berita POPULER

TRIBUNnews.com Network © 2017
About Us
Help
Privacy Policy
Terms of Use
Redaksi
Info iklan
Contact Us