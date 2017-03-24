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(VIDEO) Sekda Mukhlis Basri Divonis Rehab
Mukhlis bersama dua terdakwa lainnya, Doni Lesmana dan Okta Rika, divonis bersalah namun hanya dihukum rehabilitasi selama satu bulan
TRIBUNLAMPUNG.CO.ID, BANDAR LAMPUNG - Mukhlis bersama dua terdakwa lainnya, Doni Lesmana dan Okta Rika, divonis bersalah namun hanya dihukum rehabilitasi selama satu bulan dalam sidang di Pengadilan Negeri Tanjungkarang, Bandar Lampung, Kamis (23/3).
Atas vonis itu jaksa menyatakan pikir-pikir. "Kami akan koordinasi dulu dengan pimpinan untuk mengambil langkah selanjutnya seperti apa," ujar JPU Adi Wibowo.
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Editor: soni