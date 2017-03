Polres Way Kanan Gelar Kerja Bakti di Pura Dharma Sakti

Laporan Reporter Tribun Lampung M Heriza

TRIBUNLAMPUNG.CO.ID, WAY KANAN-Jajaran Polres Way Kanan menggelar kegiatan bakti sosial, dengan menggelar kerja bakti di pura dharma sakti, kampung Beringin Jaya, Kecamatan Way Tuba, Way Kanan, Sabtu,(25/03).

Kapolres Way Kanan Ajun Komisaris Besar Yudi Chandra mengatakan,kegiatan kerja bakti, ini merupakan bentuk kerja nyata Polres Way Kanan bersama masyarakat, dalam rangka menciptakan lingkungan yang bersih. Sekaligus merayakan Hut Bayangkara ke-71," ujar Yudi sapaan-akrabnya, Sabtu, (25/03)

Selain itu, menurut Yudi, rangkai kegiatan ini merupakan rangkain kerja positif, karena polisi saling bahu membahu mengajak masyarakat untuk menciptkan lingkungan yang bersih, serta menjaga keindahan lingkungan. imbuhnya

Yudi mengutarakan, kegiatan sosial diharapkan bisa memupuk rasa perdamaian dan mempererat hubungan silaturahmi dan menghilangkan rasa kecurigaan.

"Rangkaian kegiatan ini tidak akan berhenti disini saja, jajaran Polres Way Kanan kedepan akan terus menghidupkan kegiatan semacam ini. Hal ini, sebagai upaya polisi menjaga ketentraman diwilayahnya, " ungkap Alumnus Akademi Kepolisian (Akpol) 1998

Kapolres mengimbau kepada warga setempat, selain menjaga kebersihan dan ketertiban keamanan Kamtibmas diwilayah sekitar. Diharapkan masyarakat juga, agar senantiasa menjaga kerukunan antar masyarakat.

"Tingkatkan kewaspadaan terhadap gangguan Kamtibmas, maupun tindak kejahatan, guna menciptakan wilayah yang kondusif," pungkasnya