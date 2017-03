Tsania Marwah Hapus Foto Hingga Unfollow Instagram Atalarik Syach, Ada Apa?

TRIBUNLAMPUNG.CO.ID - Ada hal berbeda di akun Instagram pribadi Tsania Marwah.

Kalau biasanya ada wajah Atalarik Syach hampir di setiap unggahannya, belakangan foto-foto kebersamaan mereka sudah tak terlihat lagi.

Bukan cuma menghapus foto, Tsania Marwah dan Atalarik Syach juga diketahui sudah unfollow satu sama lainnya.

Beredar kabar pula kalau rumah tangga Tsania dan Atalarik sedang dalam masalah.

Saat ditanya tentang hubungannya dengan Atalarik Syach, Tsania Marwah memilih tak mau berkomentar.

Ibu beranak dua itu langsung terburu-buru menutup teleponnya.

"No comment ya. Sorry, makasih," ujar Tsania Marwah saat dihubungi melalui telepon, Jumat (24/3).



Belum lama ini juga, Tsania mengunggah kalimat galau yang seolah mencurahkan isi hatinya.

"To those having a hard time right now realize, it's only temporary. --bagi mereka yang pernah mengalami kesulitan, sekarang waktunya menyadari kalau itu hanya sementara," tulisnya.

Beberapa komentar dari netizen pun bermunculan, salah satunya akun @tinaa.luckyme Iya yah kok gada foto suami…mbak cantik jangan kebanyakan maen ma temen yang udah cerei ya takut nularin…@tsaniamarwa54 semangat terus mba...banyak berdoa agar badai bisa berlalu…amin,"tulisnya

Rumah tangga Tsania Marwah dan Atalarik Syach terhitung baru berjalan selama lima tahun.

Dari pernikahannya, pasangan ini dikaruniai dua orang anak, Syarif Muhammad Fajri dan Aisyah Shabira.