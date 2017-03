TRIBUNLAMPUNG.CO.ID-Ternyata akan ada bendera Indonesia di motor Valentino Rossi dan Maverick Vinales sejak seri I MotoGP Qatar digelar minggu ini (26/3).

Ini sebagai bukti jalinan kerjasama yang kuat, antara Yamaha Factory Racing dan PT Yamaha Indonesia Motor Mfg (YIMM) sekalu official sponsor.

Bendera Indonesia di motor Valentino Rossi dan Maverick Vinales, akan disematkan di fairing depan Yamaha YZR-M1 bersama dengan tulisan "Semakin di Depan".

Untuk MotoGP seri Qatar, bendera Indonesia akan disandingkan dengan bendera Vietnam "Go Beyond" yang merupakan slogan dari Yamaha Motor Vietnam Co.

Sebenarnya akan ada tiga bendera bergantian yang nempel di motor Valentino Rossi dan Maverick Vinales sepanjang 18 seri yang mereka tempuh. Seperti bendera Vietnam, Philippines dan Indonesia.

Seperti yang dikutip dari status Facebook Abidin San (Muhammad Abidin, GM Aftersales Division PT YIMM), Indonesia flag (merah putih) on the @valentinorossi and @maverickvinales25 for GP Qatar. (www.motorplus-online.com)