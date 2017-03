Suami dengan Setia Tetap Temani Putri Titian selama Persalinan

TRIBUNLAMPUNG.CO.ID, JAKARTA - Kabar menggembirakan datang dari Putri Titian dan Junior Liem.

Lewat akun Instagram @riomotret, terdapat tiga foto Tian dan Junior yang sedang berada di rumah sakit.

"In giving birth to our babies, we may find that we give birth to new possibilities within ourself.

Birth photography @putrititian@juniorliem

Junior Liem tampak setia mendampingi Putri Titian di ruang persalinan. (Instagram Rio Motret) ()

Photo by @mokowong @riomotretofficial

#riomotret #riomotretbirthphotography" tulis akun tersebut di salah satu foto seperti dikutip oleh Grid.ID, Minggu (26/3/2017).

Nampak dalam tiga foto itu, Junior setia mendampingi sang istri di samping tempat tidur.

Memang diketahui Tian sedang mengandung anak pertamanya dengan Junior.

Seminggu yang lalu, Tian mengunggah foto kehamilannya dengan perut yang sudah sangat besar.

Ia juga mengatakan lewat caption yang menandakan usia kehamilannya kira-kira sudah 9 bulan.

Belum diketahui bagaimana proses persalinan yang dilalui Putri Titian.

Kita doakan saja agar ibu dan bayi sehat dan selamat ya untuk Tian dan Junior!