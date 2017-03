18 Makam Dibongkar untuk Flyover

Laporan Reporter Tribun Lampung Dewi Anita

TRIBUNLAMPUNG.CO.ID, BANDAR LAMPUNG - Sebanyak 18 makam yang berada di Taman Pemakaman Raden Saleh, Jalan Teuku Umar, Bandar Lampung, akan dibongkar untuk kelancaran pembangunan flyover (jalan layang).

Pada Selasa (28/3/2017), delapan makam di kawasan Kedaton itu sudah dibongkar, dan dipindahkan ke lokasi yang sama di bagian belakang.

Makam yang dipindahkan, yakni makam keluarga besar almarhum Hi Muhammad Isa, Hi Mansur Husin, Hi Ahyar Husin, dan Ayub.

Di tempat itu, keturunan Raja 40 dimakamkan.

Bagaimana respons keluarga terhadap pembongkaran makam tersebut?

