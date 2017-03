Polres Way Kanan Gelar Sunatan Massal dan Pengobatan Gratis

Laporan Reporter Tribun Lampung Anung Bayuardi

TRIBUNLAMPUNG.CO.ID, BARADATU - Polres Way Kanan bekerja sama dengan pemkab setempat melaksanakan bakti sosial sunatan massal serta pengobatan gratis, Rabu (29/3/2017).

Kapolres Way Kanan Ajun Komisaris Besar Yudy Chandra Erlianto, melalui Wakapolres Way Kanan Komisaris Muchammad Elviza T mengatakan, kegiatan tersebut bertujuan membantu masyarakat, dalam rangka HUT ke-71 Bhayangkara dan HUT ke-18 Kabupaten Way Kanan.

"Tak lain sebagai bentuk kepedulian rasa cinta Polri terhadap masyarakat, Kegiatan ini bertujuan agar polisi dengan masyarakat semakin dekat," ujarnya.

Sementara, Kepala Dinas Kesehatan Way Kanan Farida Aryani mengatakan, ada 8 dokter dan 52 paramedis yang menangani peserta khitanan.

Pelaksanaan khitanan berlangsung di Mapolsek Blambangan Umpu dan Mapolsek Baradatu.

Sunatan massal tersebut diikuti 141 anak dari berbagai daerah.

Sementara, pengobatan gratis diikuti 70 orang warga.