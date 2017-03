(VIDEO) Sidang Perzinahan Oknum Perwira dengan Polwan Berlangsung Tertutup

Laporan Wartawan Tribun Lampung Wakos Gautama

TRIBUNLAMPUNG.CO.ID, BANDAR LAMPUNG - Kasus perzinahan oknum perwira Polda Lampung Ajun Komisaris Besar FIF dengan polwan Inspektur Dua AN bergulir di meja hijau. Kasus ini disidangkan di Pengadilan Negeri Tanjungkarang, Rabu (29/3/2017).

Pada persidangan ini mendengarkan pembacaan dakwaan penuntut umum Sabi’in. Namun karena sidang ini termasuk sidang asusila, majelis hakim menyatakan berlangsung tertutup. Pada persidangan ini, FIF mengenakan kemeja ungu bergaris.

Sedangkan AN mengenakan jilbab warna cream. Mereka didampingi kuasa hukum Muhammad Johan. Ferdyan dan Agustina digerebek di Hotel Pop, Senin (30/1/2017) sekitar pukul 11.30 WIB.

Penggerebekan dilakukan oleh suami AN yang juga anggota polisi Inpektur Dua berinisial DO. DO menggerebek istrinya didampingi anggota Provost Polda Lampung. Pada saat digerebek, FIF dalam keadaan telanjang dada yang ditutupi selimut. Sedangkan AN masih mengenakan pakaian.

Terbongkarnya skandal ini, bermula dari kecurigaan DO terhadap perilaku istrinya. Menurut AS, AN sering pergi keluar malam dengan alasan tugas. Sang suami juga pernah mendengar percakapan telepon AN dengan seorang laki-laki menggunakan kata-kata mesra.

Terjadilah pertengkaran antara DO dengan AN pada Minggu (29/1/2017) malam. Akibat pertengkaran itu, AN pergi dari rumahnya dengan alasan pulang ke rumah orangtuanya. Keesokan harinya, DO mengecek keberadaan AN di rumah mertuanya.

Ternyata AN tidak ada di rumah orangtuanya. Karena tidak diketahui keberadaan AN hingga Senin (30/1/2017) siang, DO berinisiatif mencari istrinya. “Keponakan saya berhasil mengetahui keberadaan AN di Hotel Pop,” ujar AS, Selasa (31/1/2017).

DO juga menemukan mobil sang istri diparkir di Rumah Sakit Bumi Waras, yang letaknya bersebelahan dengan Hotel Pop. DO berinisiatif menghubungi anggota Provost Polda Lampung untuk mendampinginya menggerebek sang istri.

Dugaan DO benar. Di dalam sebuah kamar, DO melihat istrinya bersama FIF, yang bertugas di Direktorat Reserse Kriminal Khusus ini. Anggota Provost lalu membawa FIF dan AN ke Polda Lampung untuk menjalani pemeriksaan.

AS mengatakan, FIF dan AN menginap di hotel tersebut sejak Minggu malam. Ia juga menduga keduanya sudah lama menjalin hubungan. AS berharap pihak kepolisian bertindak profesional mengingat kasus ini melibatkan seorang perwira menengah.