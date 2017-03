Chandra Gelar Promo Elektronik Aneka Merek

Laporan Reporter Tribun Lampung Ana Puspita Sari

TRIBUNLAMPUNG.CO.ID, BANDAR LAMPUNG - Chandra Superstore Tanjungkarang kembali memberikan program promo unggulannya. Kali ini adalah promo elektronik dari berbagai merek. Antara lain, SHARP LED 40 LE 185 Rp 4.699.000 promo jadi Rp 3.999.000, SHARP SJ - IF 90 PBSL dari harga Rp 15.399.000 promo jadi Rp 14.629.050. LG LED TV 43 UH 610 Rp 7.699.000 promo jadi Rp 7.349.000 dan Kulkas GN-B 202 RLC Rp 4.099.000 promo jadi Rp 3.749.000.

SAMSUNG Kulkas 46 K 6231 S8 Rp 8.699.000 promo jadi Rp 7.599.000, Mesin cuci WA 70 H 4000 Rp 2.999.000 promo jadi Rp 2.799.000. PANASONIC LED 32 D 302 Rp 2.799.000 promo jadi Rp 2.400.000 dan Air Conditioner 07 RKP Rp 5.199.000 promo jadi Rp 5.000.000.

Staf Promosi Chandra Superstore Afrida menjelaskan, Chandra juga sedang menggelar promo Mandom Fest tanggal 1 - 9 April 2017. Dalam promo ini ada handsome class, beauty class, lucky draw, free potong rambut, diskon up to 25 persen serta Meet and Greet Ricky Harun pada Minggu tanggal 9 April 2017 pukul 13.00 - 14.00 WIB. Syaratnya cukup melakukan pembelanjaan Rp 80 ribu produk Gatsby dan Rp 100 ribu Pixy. Pembelanjaan Miratone bisa langsung cat rambut gratis.

Lalu, program Beauty Care & Personal Care yang berlaku tanggal 29 Maret - 24 April 2017. Dalam program ini, setiap pembelian Citra Facial Foam 100gr all varian + Citra Face Moisturizer 40gr all varian + Citra Body Wash all varian berkesempatan foto bersama Star Visi Laudya Chintya Bella di Chandra Tanjungkarang tanggal 16 April 2017 mendatang.

"Untuk Promo 30 Maret - 5 April 2017 ada Rejoice shampo 320ml antifrizz, black, 3in1, rich Rp 34.650 diskon 30%. Rejoice shampo 170ml antifrizz, hairfall, rich, 3in1 Rp 20.900 diskon 30%. Head & Shouders shampo 330ml cool, menthol dan shampo men hair retain Rp 41.250 diskon 30%," jelasnya kepada Tribun, Kamis (30/3).

Ada juga promo Jumat, Sabtu, Minggu (Jusami) yaitu Ultra sari kacang hijau 150ml harga promo Rp 1.900, Minyak goreng Fortune refill 2 liter harga promo Rp 22.900 maksimal 2 pieces dan Mamy poko pants boy/girl S36, M34, L28, XL24, XXL20 harga promo Rp 79.900.