Trump Berencana Bangun Infrastruktur di AS Senilai Rp 13.000 Triliun

TRIBUNLAMPUNG.CO.ID, WASHINGTON - Menteri Transportasi AS Elaine Chao mengatakan bahwa Presiden AS Donald Trump, segera mengumumkan rencana pembangunan infrastruktur senilai 1 triliun dolar AS, atau senilai Rp 13.000 triliun (kurs Rp 13.000 per dolar AS) pada tahun ini.

Tapi, Chao tidak membeberkan secara detail, pembangunan infrastruktur mana saja yang akan digarap Trump di era kepemimpinannya.

Chao mengatakan hal itu dalam sebuah acara.

Ia mengatakan, nilai pembangunan infrastruktur tersebut akan mencapai 1 triliun dolar AS untuk jangka waktu 10 tahun.

Proposal pembangunan infrastruktur tersebut akan lebih banyak pada infrastruktur transportasi, dan termasuk pembangunan infrastruktur energi, pengairan, dan pengembangan jaringan pita lebar, hingga rumah sakit untuk veteran.

Sementara pada sektor transportasi, rencananya akan banyak pembangunan untuk memodernisasi jalan, jembatan, bandara, sistem kelistrikan, dan sistem pengairan.

Menurut Chao, pemerintah akan menggunakan skema kemitraan atau public-private partnerships, dibanding pendanaan sendiri.

Namun belum jelas dalam proposal itu, bagaimana pemerintah federal akan mendanai proposal 1 triliun dolar AS dari Trump tersebut.

Sementara, Chao menambahkan bahwa pihaknya akan mempercepat proses persetujuan proposal tersebut, agar proyek pemerintah tersebut segera berjalan.