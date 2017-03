(VIDEO) Colours In Group Diskon 50% All Item

Laporan Reporter Tribun Lampung Ana Puspita Sari

TRIBUNLAMPUNG.CO.ID, BANDAR LAMPUNG - Bagi anda yang sedang mencari baju anak-anak juga bisa mendapatkan di Center Point Lampung. Baju anak Colours in group diskon 50% all item, 20% new arrival, special price kemeja Rp 89.900, celana jeans Rp 129.900, diskon 70+20% barang OB. JSP diskon 70%, 50% dan 50+20%, Donita buy 1 get 1 dan diskon 70% setiap hari. Crocodile junior diskon 30% sepatu, 50% sepatu dan 50+20%. Crocodile Junior Apparel diskon 30%, buy 1 get 1 weekend.

"Koleksi busana pria juga diskon. Royalist man diskon 20%, dan potongan Rp 100 ribu kemeja jaket celana dan diskon 30, 50% selected item. Bombboogie weekend diskon 20%. L'GS jeans diskon 20%, L'GS casual potongan Rp 100 ribu, dan Watchout diskon up to 30%. Hammer diskon 20% selected item, Sierra Morena beli 1 diskon 20%, beli 2 diskon 30%, dan harga spesial 199.900," jelas Assistant Store Manager Center Point Lampung Dominikus Oos Edwi.

Selanjutnya, Arnett buy 1 get 1 all item kecuali jaket, Osella beli 1 diskon 20% beli 2 diskon 30%, HSP Rp 99.900. Manly diskon 25%, 30%, 50% potongan Rp 100 ribu, beli 2 gratis1, harga spesial Rp 169 ribu. Poshboy diskon 20% all item, harga spesial mulai dari Rp 99 - 130 ribu. MOC diskon 20%, 30%, 50%, special price Rp 89.900-249.900. Crocodile diskon 30% kemeja, t shirt, celana dan aksesoris, celana bahan HSP Rp 249 ribu. Andre Laurent beli 1 diskon 30%, beli 2 diskon 50%, Harry Martin diskon 30%, best buy, buy 1 Rp 229.900 buy 2 Rp 399.900. Foxton diskon 30% weekend. Cardinal jeans dan casual diskon 20% all item, HSP jeans mulai dari Rp 89.900, casual Rp 119.900. Carlos Moreno diskon 50% all item. (ana)