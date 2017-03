Aron Ashab Posting Video Mesum, Dua Orang Ini Ikut Dihujat

TRIBUNLAMPUNG.CO.ID-Belum lama ini, YouTuber muda Aron Ashab membuat heboh karena melakukan adegan mesum dengan seorang ABG perempuan melalui aplikasi live, Bigo.

Tak hanya itu, Aron juga memosting sebuah video singkat dalam akun Instagram, yang memperlihatkan Aron dan seorang perempuan di atas ranjang.

Aron Ashab saat lakukan live Bigo. ()

Dalam video itu terlihat Aron setengah memeluk sang perempuan sambil menjilat-jilat keningnya.

Video itu membuat heboh netizen, sampai-sampai Aron menjadi sasaran empuk hujatan mereka.

Aron Ashab bersama seorang wanita di atas ranjang. ()

Mirisnya, tak cuma Aron yang kena hujat netizen, melainkan kedua orangtuanya, hiks!

Dalam sebuah foto di laman Instagramnya, Aron memposting sebuah foto bersama orangtuanya.

“Last child gets the first love,” tulis Aron sambil mencium ibundanya, seperti dikutip oleh Grid.ID, Jumat (31/3/2017).

5 Foto Aron Ashab Ini Juga Dihujat Habis-Habisan Netizen ()

Foto yang sudah dibanjiri likes lebih dari 18 ribu itu juga dibanjiri komentar super pedas dari netter.

Sedihnya, netizen malah menghujat kedua orangtua Aron yang dianggap tak bisa mendidik anak laki-lakinya.

“Woy org tua didik yg bnr tu anak nyo.klakuan dong setan.buset dah mesra bgt tu m pacardi video,” tulis pemilik akun @a_bas_ats.