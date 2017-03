Beli Citra Bisa Foto Bareng Laudya Cynthia Bella

Laporan Reporter Tribun Lampung Ana Puspita Sari

TRIBUNLAMPUNG.CO.ID, BANDAR LAMPUNG - Chandra Superstore Tanjungkarang memberikan program promo unggulannya.

Kali ini, Beauty Care & Personal Care yang berlaku tanggal 29 Maret-24 April 2017.

Dalam program itu, setiap pembelian Citra Facial Foam 100gr all varian + Citra Face Moisturizer 40gr all varian + Citra Body Wash all varian berkesempatan foto bersama Star Visi Laudya Cynthia Bella di Chandra Tanjungkarang tanggal 16 April 2017 mendatang.

Staf Promosi Chandra Superstore, Afrida menjelaskan, Chandra juga sedang menggelar promo Mandom Fest tanggal 1 sampai 9 April 2017.

Apa saja promo lain yang ditawarkan mal-mal di Bandar Lampung pada akhir pekan ini?

Baca selengkapnya di Tribun Lampung cetak edisi Jumat, 31 Maret 2017.

Dapatkan informasi terkini Tribun Lampung di http://goo.gl/gjZysZ.

Jangan ketinggalan dengan yang lainnya, ramai ramai bergabung dengan Facebook Tribun Lampung di https://goo.gl/Jjp7OA dan Twitter di http://goo.gl/xdrQYg.