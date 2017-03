Dua Pelaku Curas Todong Supriyono dengan Menggunakan Golok

Laporan Reporter Tribun Lampung M Heriza

TRIBUNLAMPUNG. CO. ID, WAY KANAN - Tim Khusus Anti Bandit (Tekab) 308 Polres Way Kanan bersama petugas Polsek Negeri Besar berhasil mengamankan dua pelaku pencurian dengan kekerasan (curas). IW (26), dan JM (32). Kedua tersangka merupakan warga Kampung Negeri Besar, Kecamatan Negeri Besar, Way Kanan.

Kapolres Way Kanan Ajun Komisaris Yudi Candra mengatakan, penangkapan terhadap kedua tersangka menindaklanjuti laporan Supriyono (47) (korban) yang menjadi korban curas saat melintas di jalan poros karetan, Kampong Kaliawi Indah.

Menurut Yudi, peristiwa itu terjadi pada Rabu (29/03). Korban yang tak lain merupakan warga setempat, bermula hendak pulang menuju ke rumahnya dengan mengendarai sepeda motor Honda Supra X nopol BE 8733 JI.

Tiba-tiba sampai di jalan poros karetan Kampung Kaliawi Indah, kedua tersangka muncul dengan mengendarai sepeda motor jenis Honda Revo warna hitam tanpa nopol dan langsung menghadang korban di tengah jalan. Keduanya menodong korban dengan menggunakan golok.

“Dari tangan korban, selian menggasak dompet, kedua pelaku berhasil membawa sebuah tas, yang di dalamnya terdapat laptop milik korban,” tuturnya