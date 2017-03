Turun Rp 2 Ribu per Kg, Harga Cabai Merah di Pasar Pasir Gintung Rp 20 Ribu per Kg

Laporan Reporter Tribun Lampung Andreas Heru Jatmiko

TRIBUNLAMPUNG.CO.ID, BANDAR LAMPUNG - Harga cabai merah di Pasar Pasir Gintung turun menjadi Rp 20 ribu per kilogram (kg), Jumat (31/3/2017).

Pedagang cabai merah di Pasar Pasir Gintung, Kirno mengatakan, harga cabai merah tersebut mengalami penurunan Rp 2 ribu per kg.

"Cabai turun sekitar Rp 1 ribu-Rp 2 ribu per kg. Tapi rawit Jawa naik Rp 5 ribu per kg. Caplak merah, sudah sebulanan harganya di atas Rp 100 ribu per kg," ungkap Kirno.

Sementara, harga bawang merah sebesar Rp 30 ribu per kg, dan bawang putih Rp 33 ribu per kg.

"Bawang lumayan mahal. Sudah beberapa lama ini, harganya memang segitu. Naik turun Rp 2 ribu-Rp 3 ribuan tiap harinya. Soalnya mulai musim hujan, barang ada tapi kadang busuk, kan lembab," jelas pedagang lainnya, Parmi.