Bunga Citra Lestari Bergoyang, Mata Netizen Tertuju pada Belahan Sosok Ini

TRIBUNLAMPUNG.CO.ID-Video goyang BCL dan Dena Rachman ini sontak jadi perhatian netizen.

Rasanya kecantikan Bunga Citra Lestari atau BCL sudah tak diragukan lagi.

Ibu dari Noah itu memang masih berpenampilan menarik di usianya yang sudah 33 tahun.

Tak jarang, ia juga suka menghabiskan waktu bersama teman-teman.

Seperti yang dilihat dari akun Instagram @makrumpita, saat itu BCL sedang berjoget bersama dua temannya.

Tak diketahui waktu itu istri dari Ashraf Sinclair itu sedang dimana.

Ruangan tempat dia berada terlihat gelap.

Di kanan kirinya ada dua orang yang mengapit.

Ada juga seorang pria di belakang mereka.

Sosok yang ada di sebelah kiri Bunga memang tak asing lagi.

Bukannya fokus pada BCL, netizen malah lebih memperhatikan sosok di sampingnya.

Mereka sedang bergoyang sambil menyanyikan lagu 'That's What I Like' milik Bruno Mars.

Sosok di sebelahnya itu tak lain adalah Dena Rachman.

Perempuan tersebut menarik perhatian netizen karena pakaian yang ia kenakan.

Belahan dada pakaian itu begitu rendah.

meydi_aja: @meliannaindrawan sekseh banget lay dena! Ayo lay jangan mau kalah!

ririayu19: Sexy sih, tapi sayang bo'ongan *hiks tetep aja kemanamana masih bawa pentungan hansip

ihsanasrul: Dadanya amboy...tapi palsu

ade_lyaman: Belahan denna g nahan

seprai_lusiana: Dada nya udah numbuh

