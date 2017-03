Mie Ayam Bangka Hadir Kekinian dengan Empat Varian Warna, Soal Rasa Dijamin Membelai Lidah

Laporan Reporter Tribun Lampung Dennish Prasetya

TRIBUNLAMPUNG.CO.ID, BANDAR LAMPUNG - Saat cuaca dingin menusuk, paling pas perut diganjar dengan menu hangat. Terbayang semangkuk mie ayam Bangka yang mulur gurih. Teksturnya lembut kenyal, tersaji dengan cacahan daging ayam, pangsit, bakso, juga kuah bening yang mengepul panas. Tuang sedikit sambal cabai, mie ayam Bangka yang gurih pedas langsung mulus membelai lidah. Slurrp!

Tak cuma martabak, kerupuk kemplang, otak-otak ataupun pempek Bangka, pulau Bangka juga tersohor dengan racikan mienya. Mie Bangka punya karakteristik aroma bawang yang kuat dengan cacahan kecil daging ayam. Tersaji dengan kuah kaldu ayam yang wangi sedap.

Kedai mie ayam Bangka ZP yang berlokasi di jalan sultan agung no. 28 IN, Way Halim Bandar Lampung. yang tidak berjauhan dengan OOPS pujasera, yang berada di komplek Ruko sbelah took Kripik Dwi Putra.

Yang menjadi special dari mie ayam Bangka ZP ini terdapat 4 varian warna yaitu Mie ayam dengan warna Hijau yang terbuat dari sawi yang segar dan sehat, Warna merah yang terbuat dari buat Bit, dan warna kuning range dari Wortel, dan satunya lagi mie ayam Biasa, yang berwarna Kuning

“saya membuat mie ayam ini biar kekinian, karena sajian warna-warni yang pastinya memikat pelanggan dan kamipun mengutamakan bahan-bahan yang menyehatkan bagi konsumen” ujar Jenti Zipora, Owner Mie Ayam Bangka ZP, Jumat (31-03-2017).

Mie Ayam Bangka ZP dengan 4 varian (Tribunlampung/Dennish)

Cuaca dingin memang membuat perut cepat lapar. Langsung terbayang semangkuk mie ayam Bangka yang mulur lembut di lidah, dan kuahnya yang hangat sedap sebagai penumpas lapar. Ah, pikiran saya langsung tertuju pada Kedai Mie Ayam Bangka ZP racikan Jenti Zipora.

Rupanya, tak cuma saya saja yang kepingin makan bakmi enak saat hujan. Sekelompok wanita berhijab dan juga beberapa keluarga tampak sudah mengisi bangku-bangku plastik di kios ini. Agaknya butuh sedikit bersabar karena pengunjungnya sedang banyak!

Hampir 20 menit menunggu, akhirnya Jenti Zipora yang mengantarkan mie ayam Bangka spesial (Rp. 18.000)/ porsi jumbo yang di tambah dengan Bakso dan Pangsit ke hadapan saya. Mienya berukuran tipis dengan tekstur lembut dan kenyal. Daging ayamnya kering, dipotong dadu dan berwarna cokelat muda, tak seperti umumnya yang berair dan berwarna cokelat pekat.

Di sisi mangkuk mie diletakkan mangkuk plastik kecil berisi kuah bening dan bakso yang harum. Hmm, dan mangkk satunya agi berisi pangsit yang rasa daging ayamnya begitu terasa nikmat wangi bawang begitu meruap di hidung. Di dalamnya terdapat 3 butir bakso serta 3 pangsit rebus. Seperti mie ayam yang berlabel Bangka, mie ini juga diberi topping irisan sawi dan seidkit tauge rebus.

Segera saya menyambar sumpit dan mencicip mienya. Teksturnya begitu lembut kenyal, dan direbus dalam tingkat kematangan yang pas. Rasa gurih kaldu ayam langsung menjejak di lidah saat mienya dinikmati. Hmm, sayapun tak berminat menambah saus yang justru bisa merubah cita rasa gurihnya. Hanya sedikit sambal rawit encer yang menambah kesan pedas di mulut.

Sesekali saya menyeruput kuah gurihnya. Wah, terasa hangat di perut. Sebagai pelengkap, pangsit rebusnya terasa lembut dengan isian daging ayam di bagian dalam. Baksonya juga gurih dan padat, dengan aroma dan rasa daging sapi yang khas. dan topping ayamnya begitu nendang. Jumlahnya sedikit dan terlalu kering. Rasanya gurihnya juga tak begitu tercecap.

Hingga saya selesai makan, pengunjung Bakmi Bangka buatan Jenti Zipora tak surut. menu khas pulau Bangka ini. Jenti Zipora juga memastikan jualannya tak menggunakan minyak babi, daging babi, juga ang ciu atau arak masak. Tentu jika dilengkapi dengan sertifikasi halal.

“porsinya banyak mantap, saya suka dengan sajian mie hijau yang dari sawi, rasanya kenyal gurih rasa daging ayamnya, apa lagi di tambah kuah pangsit dengan perasan jeruk” ujar Nanda peanggan mie ayam Bangka zp.

Bagi peminat Kuliner Sehat ini Mie Ayam Bangka ZP juga melayani Delivery untuk sekitaran Wayhaim dengan minimum pembeian 5 porsi yang siap di antarkan Gratis dengan menghubungi Jenti Zipora 082306845558 atau instagram kedaimieayam zp