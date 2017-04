Cabai Merah Bertahan Rp 25.000 Per Kg Pekan Ini

Laporan Wartawan Tribun Lampung Tri Yulianto

TRIBUNLAMPUNG.CO.ID, KOTA AGUNG - Harga cabai di Pasar Kota Agung Rp 25.000 per kg, bertahan dari pekan lalu.

Menurut Wagiyem, pedagang sayur di Pasar Kota Agung, saat ini harga cabai sudah normal karena masa panen dan stok mencukupi di pasaran.

"Sekarang cabai yang dijual dari Tanggamus saja, tidak ada cabai dari luar, apalagi cabai yang dari Jawa tidak laku," ujar Wagiyem, Minggu (2/4/2017).

Sedangkan cabai rawit turun jadi Rp 30.000 dari Rp 45.000 per kg, begitupun bawang putih jadi Rp 32.000 dari Rp 35.000 per kg. Untuk bawang merah tetap sama dari pekan lalu Rp 30.000 per kg. (Tri Yulianto)