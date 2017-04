Maia Estianty Bentuk Dua Maia, Ini Dia Pengganti Mey Chan

TRIBUNLAMPUNG.CO.ID-Maia Estianty pernah mengabarkan bahwa grup musik bentukannya yakni Duo Maia telah berakhir lantaran Mey Chan memutuskan untuk pindah ke luar negeri.

Kepindahan Mey ke luar negeri dan diketahui tak akan kembali ke Indonesia tentu saja membuat grup musik yang dibentuk tahun 2008 ini harus harus berpisah.

Dalam sebuah kesempatan Maia pernah menyatakan musik bukan fokus utamanya saat ini.

Namun beberapa postingan Maia di akun Instagramnya membuat netizen menduga ibu beranak tiga ini akan kembali membentuk grup musiknya.

Postingan pertama diunggah Maia ketika foto bersama Tata Janeeta.

Kala itu postingan Maia menuai beragam komentar dari kalangan netizen.

Bahkan caption yang dituliskan Maia membuat sebagian netizen menduga jika Tata Janeeta, yang merupakan mantan anggota grup vokal Dewi Dewi dan Mahadewi ini akan menjadi pengganti posisi Mey Chan di Duo Maia.

Rumor Duo Maia akan kembali lagi dengan personil baru semakin menguat ketika Tata Janeeta bertandang ke rumah Maia.

Tata Jeni bernyanyi dengan iringan piano Maia.

Dalam unggahan video instagram milik Tata Janeeta, ia memberikan keterangan "Aku ingin pulaaang.. ingin cepat pulaaaang agar Aku dpt memeluk kamu..... "

Seketika itu juga ratusan komentar netizen memenuhi kolom komentar.

Beberapa komentar berharap Tata Janeeta bersama Maia Estiantykembali membentuk Duo Maia versi baru.

Komentar netizen di antaranya dari aku @dyllayumi yang berujar, "Kereeen, cant wait untuk lagu2 the new duo maia".

Apakah ini pertanda Duo Maia akan kembali lagi?

Kita tunggu. (*)