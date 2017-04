(VIDEO) Nikmatnya Chicken Katsu Spicy Soup

Laporan Reporter Tribunlampung.co.id Dennish Prasetya

TRIBUNLAMPUNG.CO.ID BANDAR LAMPUNG -- Perut Bulat Café and Resto di Jalan ZA Pagar Alam No 8 Bandar Lampung, adalah transformasi dari Obonk Steak and Ribs. Kafe ini masih menawarkan menu spesial beragam steak dan ramen alias mie Jepang.

Tak disangka, Perut Bulat Cafe and Resto yang buka pukul 10.00-22.00 WIB ini semakin mencuri perhatian masyarakat dengan tampilan ruangan yang begitu nyaman. Dari luar, kafe ini memang tampak tak seberapa besar. Namun saat masuk ruangan, pengunjung akan disuguhkan pemandangan asri di area out door-nya.

Terdapat lima pohon mangga yang sengaja tidak ditebang, ditambah taman-taman buatan dengan bunga-bunga cantik hingga menjadikan suasana semakin hangat dan kekeluargaan.

"Konsep kami garden. Kami ingin lebih dekat dengan alam. Pohon-pohon ini sudah ada dari dulu, dan sengaja tidak kami tebang. Kami juga menambah taman-taman. Di bagian atas pohon

sengaja kami beri ruang terbuka, sehingga hujan bisa membasahi pohon. Tapi pengunjung tetap aman, tidak terkena hujan," kata Janet, Manajer Perut Bulat Café and Resto, Kamis (30/3/2017)

Meski telah berganti nama dan baru grand opening pada bulan Januari lalu, pemilik kafe tetap menjadikan steak sebagai menu andalannya. Selain itu, kini juga ditambahkan menu masakan Jepang dan Korea.

Chicken Katsu Spicy Soup

"Kalau makanan Jepang memang sudah lama ada di Lampung. Tapi kalau makanan Korea, munculnya masih baru-baru ini. Kami menyediakan itu juga sebagai pilihan menu untuk para pangunjung. Tapi tetap kami sediakan makanan nusantara," ujar Janet.

Sementara bagi penyuka ramen, tepat sekali jika Anda berkunjung ke sini. Anda bisa menikmati pilihan ramen seperti mie ramen teriyaki katsu, mie ramen spicy seafood, chicken katsu spicy soup, atau beef katsu spicy Soup.

Selain itu, ada juga aneka rice bowl, seperti buttered rice egg bolognaise, rice beef tonkatsu sauce, rice beef katsu curry, rice beef chicken katsu curry, dan yang menjadi khas di Perut Bulat adalah rice chicken donburi.

Chicken Katsu Spicy Soup

Soal minuman, smoothies juice terbukti paling banyak digemari pengunjung. Tak tanggung- tanggung, manajemen kafé langsung mendatangkan konsultan chef dari Jakarta untuk melatih para chef di sini. Ini adalah sebagai bentuk keseriusan pebisnis dalam menjalankan usaha.

Para pengunjung tak perlu khawatir soal harga. Beragam menu di sini dihargai Rp 16 hingga Rp 46 ribu. Harga yang cukup murah untuk bisa mendapatkan beragam makanan lezat di tempat yang nyaman dan asri. (mg2)