Yeni Menangi Honda Beat Undian Chocolate Festival Chandra

Laporan Reporter Tribun Lampung Ana Puspita Sari

TRIBUNLAMPUNG.CO.ID, BANDAR LAMPUNG - Chandra Superstore Tanjungkarang menggelar undian program promo Chocolate Festival, Sabtu (1/4). Program Chocolate Festival sendiri sudah digelar pada Februari - Maret 2017 lalu. Mekanisme mengikuti program tersebut adalah konsumen cukup melakukan belanja cokelat Silverqueen, Delfi, Cadbury, Kit Kat, Van Houten, Hershey's, Kisses, Ferrero, Snickers, Dove, Frozz, Alfredo, Esprecielo, Colatta dan boneka di area promo cokelat senilai Rp 100 ribu.

Staf Promosi Chandra Superstore Afrida menjelaskan, setelah melakukan pembelian produk, konsumen lalu menulis biodata diri, nama, alamat, nomor telepon, dan nomor KTP dibalik struk pembelian. Setelah itu, dimasukkan kedalam kotak undian.

"Hadiah yang diundi dalam program promo ini adalah 1 unit sepeda motor, 2 unit LED TV 32 inch, 1 unit mesin cuci, serta hadiah hiburan 2 boneka dan 5 buah kaos. Pengundiannya dilakukan di area supermarket Chandra Superstore Tanjungkarang dan disaksikan langsung oleh pihak Chandra, kepolisian, dinas sosial dan notaris serta konsumen Chandra," jelasnya kepada Tribun.

Adapun pemenang yang beruntung mendapatkan satu unit sepeda motor Honda Beat adalah Yeni. Kemudian, 2 LED TV 32 inch masing - masing dimenangkan oleh Indani dan Ferdiana serta 1 unit mesin cuci dimenangkan oleh konsumen bernama Vera Cahya Nalia.

Afrida menambahkan, saat ini Chandra sedang menggelar promo Mandom Fest tanggal 1 - 9 April 2017. Dalam promo ini ada banyak aktivitas dan penawaran menarik. Diantaranya adalah handsome class, beauty class, lucky draw, free potong rambut, diskon up to 25 persen serta Meet and Greet Ricky Harun pada Minggu tanggal 9 April 2017 pukul 13.00 - 14.00 WIB. Syarat untuk mengikuti program promo ini adalah dengan melakukan pembelanjaan Rp 80 ribu produk Gatsby dan Rp 100 ribu Pixy. Selain itu, pembelanjaan Miratone bisa langsung cat rambut gratis.

Lalu, program Beauty Care & Personal Care yang berlaku tanggal 29 Maret - 24 April 2017. Dalam program ini, setiap pembelian Citra Facial Foam 100gr all varian + Citra Face Moisturizer 40gr all varian + Citra Body Wash all varian berkesempatan foto bersama Star Visi Laudya Chintya Bella di Chandra Tanjungkarang tanggal 16 April 2017 mendatang. (ana)