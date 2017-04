TRIBUNLAMPUNG.CO.ID, JAKARTA - Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) ditutup di zona hijau pada jeda siang perdagangan saham Senin (3/4/2017) pukul 12.00 WIB. IHSG masih bertengger di level 5.600.

IHSG ditutup di level 5.602,60 atau naik 34,49 poin atau naik 0,62 persen. Sebelumnya, IHSG tembus ke level psikologis 5.600 pada pukul 09.36 WIB yakni di level 5.610,83.

Sebanyak 8 sektor mengalami penguatan. Penguatan 8 sektor dipimpin oleh sektor perdagangan. Sektor perdagangan naik 1,53 persen.

Sementara dua sektor yang dibuka menurun yakni sektor perkebunan dan properti. Sektor properti tertekan 1,01 persen.

Dari data RTI, sebanyak 164 saham ditutup dengan penguatan, sebanyak 142 saham ditutup melemah dan 95 saham ditutup pada posisi tetap.

Aksi beli portofolio oleh investor asing masih ramai. Aksi beli bersih investor asing di semua papan perdagangan yakni sebesar Rp 249,8 miliar. Aksi beli bersih investor asing di pasar reguler sebesar Rp 231,7 miliar.

Lima saham yang diminati asing yakni BBCA, BBRI, TLKM, UNTR dan UNVR. Lima saham dengan kenaikan persentase terbesar yakni UNTR (5 persen), BDMN (3,62 persen), KPIG (3,53 persen), ADRO (4,29 persen), MAPI (3,77 persen).

Dari pasar spot Bloomberg, rupiah terpantau melemah 1 poin ke level 13.322 per dllar AS. Sementara pada penutupan perdagangan sebelumnya rupiah ditutup di level 13.321,50 per dollar AS.

PenulisAprillia Ika