Putri Indonesia 2016 Kezia Warouw Menangis, Sosok Ini Ungkap Penyebabnya

TRIBUNLAMPUNG.CO.ID.CO.ID - Putri Indonesia 2016 Kezia Roslin Cikita Warouw resmi melepas mahkota kebanggaan tersebut ke penerusnya, Putri Indonesia 2017 asal DKI Jakarta Bunga Jelitha Ibrani.

Siapa sangka di balik gemerlap dan sukacita malam penganugerahan tersebut ada air mata mengalir di wajah dara cantik asal Sulawesi Utara tersebut.

Ada apa dengan Kezia Warouw?

Dikutip dari akun Instagram perancang busana batik ternama Indonesia Anne Avantie, terkuak kisah mengharukan dari Sang Putri.

Postingan yang diregram kembali oleh akun Instagram @kotamanado ini langsung menuai berbagai komentar netizen.

zhanately Puteri yg rendah hati

loureines (emoji menangis) #dabacasmentararapatkedoon.. tetap semangat nee @keziawarouw

loriscacessia Irreplaceable queen

itinggila YOU Will always be my inspiration kak kekeee @keziawarouw (emoji) "HIDUP ADALAH UNIVERSITAS KEHIDUPAN. BIAR TASANGKO TENGAH JALAN TETAP BAJALANG KONG TATAWA LEBAR " wkkwkwkw hidup kak kekeeee!