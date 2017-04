Tiga Bulan Polres Way Kanan Ungkap 79 Kasus

Laporan Reporter Tribun Lampung Muhammad Heriza

TRIBUNLAMPUNG. CO. ID, WAY KANAN - Polres Way Kanan menggelar ekpose hasil ungkap berbagai kasus seperti, curat, curas, curanmor selama tiga bulan terakhir di Mapolres setempat.

Kapolres Way Kanan Ajun Komisaris Besar Yudi Chandra mengatakan, selama tiga bulan (Januari-Maret) jajaran Polres Way Kanan berhasil mengungkap 79 kasus. Masing-masing kasus curat sebanyak 33 kasus. "Rinciannya kasus curat sebanyak 19 kasus, curanmor 14 kasus, dan narkoba sebanyak 13 kasus," ujar Yudi saat menggelar ekpos kasus di Mapolres Way Kanan, Senin, (04/3)

Yudi mengutarakan, dari jumlah kasus tersebut, 44 kasus yang diungkap merupakan tunggakan kasus 2011 hingga 2016. "Sedangkan 35 kasus merupakan hasil ungkap di tahun 2017,"ungkapnya

Yudi menambahkan, hasil pengungkapan tersebut merupakan hasil kerja jajaran Polres Way Kanan, dan jajaran Polsek setempat, yang secara berlomba-lomba mengungkap kasus.

"Jadi, tidak ada satupun, baik jajaran Polres maupun yang tidak ungkap kasus. Alhamdulillah, upaya pengungkapan kasus membuahkan hasil, " tandas Alumnus Akademi Kepolisian (Akpol) 1998 ini