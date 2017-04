113 Konsumen Ikut Priority Pass Pinehurst

Laporan Wartawan Tribun Lampung Martin Lumban Tobing

TRIBUNLAMPUNG.CO.ID, BANDAR LAMPUNG - Sebanyak 113 konsumen tercatat mengikuti program Priority Pass digulirkan Pinehurst CBD.

Program itu berlaku untuk pembelian unit properti SOHO (Small Office Home Office)

Sales General Manager Pinehurst Kelven Aries menyampaikan, program Priority Pass ini calon pembeli membayar Rp 15 juta.

Uang yang dibayarkan konsepnya bukan uang tanda jadi atau DP pembelian unit tapi lebih condong konsep first come first serve.

Konsumen yang sudah membayar Priority Pass tapi batal berinvestasi tak perlu khawatir.

Pasalnya, pihak pengembang menjamin uang yang disetor dikembalikan 100 persen tanpa ada potongan.

Keuntungan Priority Pass lanjut Kelven, konsumen mendapat VIP private launch, kemudahan cicilan, mendapat harga khusus, konsumen pertama bisa pilih unit.

Keuntungan lain tambahan diskon harga unit SOHO saat grand launching, menikmati keuntungan jika unit harganya naik, tergabung dalam komunitas high end, dan tidak ada risiko misal batal investasi, uang Rp 15 juta yang disetor 100 persen dikembalikan (*)