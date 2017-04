Jadwal Siaran Sepak Bola Tengah Pekan Ini, Ada MU Vs Everton

Gelandang Manchester United, Henrikh Mkhitaryan (kanan), mereyakan golnya bersama rekan setim seusai membobol gawang Tottenham Hotspur di Stadion Old Trafford, Miggu (11/12/2016).

TRIBUNLAMPUNG.CO.ID - Jadwal siaran langsung sepak bola tengah pekan ini.

Rabu, 5 April 2017

Premier League

Leicester City vs Sunderland, BeIN Sports 2 pukul 01.45 WIB

Manchester United vs Everton, BeIN Sports 1 pukul 02.00 WIB

Watford vs West Bromwich, BeIN Sports 3 pukul 02.45 WIB

La Liga

Athletic Bilbao vs Espanyol, BeIn Sport 2 pukul 00.30 WIB

Atletico Madrid vs Real Sociedad, BeIn Sport 2 pukul 02.30 WIB

Bundesliga

Hoffenheim vs Bayern Muenchen, Fox Sports 1 pukul 01.00 WIB

Koln vs Eintracht Frankfurt, Fox Sports 2 pukul 01.00 WIB

Borussia Dortmund vs Hamburg, Fox Sports 3 pukul 01.00 WIB

Piala AFC

Magwe vs Boeung Ket Angkor, Fox Sports 1 pukul 15.30 WIB

Global vs Johor Darul Ta\'zim, Fox Sports 1 pukul 18.00 WIB

Than Quang Ninh vs Home United, Fox Sports 2 pukul 20.00 WIB

Piala Liga Perancis

Angers vs Bordeaux, BeIn Sport 3 pukul 23.30 WIB

Kamis, 6 April 2017

Premier League

Chelsea vs Manchester City, BeIN Sports 1 pukul 02.00 WIB

Liverpool vs Bournemouth, BeIN Sports 2 pukul 02.00 WIB

Arsenal vs West Ham, BeIN Sports 3 pukul 02.45 WIB

La Liga

Barcelona vs Sevilla, SCTV pukul 00.30 WIB

Leganes vs Real Madrid, SCTV pukul 02.30 WIB

Bundesliga

Mainz vs Leipzig, Fox Sports Play pukul 01.00 WIB

Borussia Moenchengladbach vs Hertha Berlin, Fox Sports 2 pukul 01.00 WIB

Darmstadt vs Bayer Leverkusen, Fox Sports 1 pukul 01.00 WIB

Eredivisie

Ajax Amsterdam vs AZ Alkmaar, Fox Sports 2 pukul 01.45 WIB

Jumat, 7 April 2017

La Liga

Eibar vs Las Palmas, BeIn Sport 2 pukul 00.30 WIB

Valencia vs Celta Vigo, BeIn Sport 2 pukul 02.30 WIB

Eredivisie

Twente vs PSV Eindhoven, Fox Sports 3 pukul 01.45 WIB