Sriwijaya Air Berlakukan Harga Promo Tiket Pesawat Paket Wisata

Laporan Wartawan Tribun Lampung Martin Lumban Tobing

TRIBUNLAMPUNG.CO.ID, BANDAR LAMPUNG - Maskapai Sriwijaya Air bakal memberikan harga khusus tiket pesawat rute Lampung-Surabaya pergi pulang (PP) kepada para travel agent (agen perjalanan).

Harga khusus itu berlaku untuk paket wisata yang ditawarkan agen perjalanan.

Distrik Manager PT Sriwijaya Air Lampung Henrico Fernando menyampaikan, harga khusus paket wisata ditopang beroperasinya rute baru Lampung-Surabaya PP.

Harapannya, dapat mendongkrak kunjungan wisatawan dari Lampung ke Surabaya dan sebaliknya.

Untuk itu, pihaknya secara khusus bekerjasama dengan DPD Association of The Indonesian Tours and Travel Agencies (ASITA) Lampung dan Paguyuban Mitra Travel Agent Sriwijaya Air Jawa Timur.

"Konsepnya travel agent yang terdata di Sriwijaya baik di Lampung dan Jawa Timur akan mendapat potongan harga khusus tiket pesawat".

"Harga variatif tergantung musim mulai dari low season, long weekend, dan peak season," urainya, Selasa (4/4/2017). (*)