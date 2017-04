Ini 3 Tas Termahal di Dunia, Seperti Apa Wujudnya?

TRIBUNLAMPUNG.CO.ID-Tas bisa dibilang jadi barang wajib yang tak pernah lupa dikenakan wanita saat bepergian.

Bagi sebagian wanita, tas tidak hanya penting untuk membawa barang, namun juga untuk menunjang penampilannya.

Kini bahkan tas juga banyak dijadikan sebagai simbol dari status sosial seseorang.

Semakin bermerek dan mahal harga tas yang digunakan oleh seorang wanita, maka semakin tinggi pula status sosialnya di mata orang lain.

Hal tersebut juga yang mendorong para wanita sosialita untuk mengoleksi tas-tas mahal dengan harga selangit.

Lalu seperti apa wujud tas-tas termahal di dunia?

Melansir The Richest, inilah 3 tas termahal di dunia.

1. Mouawad 1001 Nights Diamond Purse

Mouawad 1001 Nights Diamond Purse (Bornrich.com) ()

Harga tas yang satu ini, 3,8 juta dolar AS atau jika dirupiahkan seharga Rp 50,6 miliar.

Tas keluaran The House of Mouawad ini berhasil tercatat sebagai tas termahal di dunia dalam Guinnes Book of Word Record.