Sedang Hamil, Dokter Cantik Ini Diselingkuhi Suami, Bahkan Mau Nikah Lagi

TRIBUNLAMPUNG.CO.ID-Kisah rumah tangga seorang dokter yang tengah hamil memang menyita perhatian banyak orang.

Wanita yang kini tengah mengandung itu harus menerima kenyataan pahit ketika mengetahui kalau suaminya selingkuh.

Kehadiran orang ketiga itu membuat rumah tangganya kini diujung tanduk.

Wanita yang memiliki akun Instagram @nengkys ini mengungkapkan perselingkuhan suaminya di akun Instagramnya.

Beberapa postingannya itu ternyata menjadi viral dan bahkan diposting ulang oleh beberapa akun gosip.

Seakan kisahnya tak berujung, kali ini ada kabar terbaru dari kisah 'petualangan' suaminya itu.

Akun @Nengkys kembali mengunggah postingan baru soal perselingkuhan suaminya yang sudah membuat netizen tercengang.

Postingan berupa screenshot percakapan WhatsApp itu diduga berasal dari suaminya.

Dalam postingan itu, @nengkys menulis keterangan kalau suaminya itu memiliki rencana menikah lagi, yang tak lain dengan selingkuhannya.

"Congratulation on your wedding plan next year, erwin widuri! (Terlepas kamu hanya berniat/merencanakan dan membatalkan/tetap dilangsungkan)"