Syahrini Ternyata Tak Mengenakan Legging tapi Ini

TRIBUNLAMPUNG.CO.ID-Gaya berbusana Syahrini sempat menuai kritik pedas dari netizen.

Hal tersebut gara-gara Syahrini tampil berhijab namun mengenakan celana ketat.

Bahkan atasan yang dipakainya pun justru terlihat seperti rok mini.

Sontak saja penampilan Syahrini ini menuai kritik dari netizen.

Namun tahukah kalian, kalau bawahan yang dikenakan Syahrini bukanlah celana ketat atau legging.

Seperti yang berhasil dilansir Tribunstyle.com dari akun Instagram @fashionsyahrini, ternyata Syahrini tidak mengenakan celana apapun.

Bawahan yang dipakai untuk menutupi kakinya tersebut adalah sepatu boots.

Penyanyi berusia 34 tahun ini mengenakan boots dengan tinggi yang bahkan bisa menutupi pahanya.

Sepatu boots yang dikenakan Syahrini ini seolah menyambung dengan stocking sehingga bisa menutupi seluruh kakinya.

Boots keluaran Charlotte Olympia ini juga dibanderol dengan harga yang cukup menguras kantong.

Sepatu bertabur glitter tersebut dibanderol seharga Rp. 8,775 juta.

"Syahrini wears Charlotte Olympia " More is More Glitter Tight High Boots " for perform at Poso last night IDR 8.775.000 from lanecrawford.com

($1=13000)."

Melihat bentuk sepatu yang cukup unik milik Syahrini ini, berbagai tanggapan dari netizen pun bermunculan.

@goderay : "Itu spatu nyambung sampe paha @fashionsyahrini ko spatunya kayak ke tutup stoking."

@luxclone.id : "Gagal paham ini sepatu nyambung ma stocking? @fashionsyahrini wqwqwq."