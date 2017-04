(VIDEO) Mau Bertemu Ricky Harun? Ayo Beli Gatsby atau Pixy di Chandra

Laporan Reporter Tribun Lampung Ana Puspita Sari

TRIBUNLAMPUNG.CO.ID, BANDAR LAMPUNG - Chandra Superstore Tanjungkarang menghadirkan program Mandom Fest.

Dalam program tersebut, ada acara Meet and Greet Ricky Harun pada Minggu (9/4/2017) pukul 13.00 Wib-pukul 14.00 Wib.

Staf Promosi Chandra Superstore Tanjungkarang, Afrida menjelaskan, untuk mengikuti Meet and Greet tersebut, konsumen cukup membeli produk Gatsby senilai Rp 80 ribu, atau produk Pixy senilai Rp 100 ribu.

Selain itu, dalam program Mandom Fest, pembelian Miratone bisa langsung cat rambut gratis.

"Kami juga sedang ada Promo lucky dip produk Milna. Pembelian produk Milna Rp 60 ribu all variant dapat mengambil undian hadiah langsung. Hadiahnya ada Frier 18cm, panci Maxim, Wonder box, keep warm, lunch box," jelasnya, Kamis (6/4/2017).