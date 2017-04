Daftar Harga Toyota Agya Model 2017

TRIBUNLAMPUNG.CO.ID-Desain baru Toyota Agya plus varian baru dengan mesin 1.2L telah resmi meluncur di Jakarta, (7/4/2017). Selain mesin, pengembangan juga masuk ke desain eksterior dan interior.

Seluruh perubahan pada Agta bikin banderolnya lebih mahal Rp 10 jutaan dari model lama. Varian paling bawah model lama, 1.0 E M/T dijual Rp 116,98 juta, sedangkan ‎varian sama pada model baru harganya menjadi Rp 127,6 juta.

‎Berkat tambahan pilihan mesin 1.2L, rentang varian Agya makin lebar. Varian TRD Sportivo sekarang cuma tersedia untuk varian 1.2L.

‎Henry Tanoto, Presiden Direktur Toyota Astra Motor (TAM) mengatakan varian 1.2L bakal lebih laku dari 1.0L. Komposisinya bahkan bisa 90 persen untuk varian 1.2L dari total penjualan Agya.

Berikut daftar harga Agya:

Model lama

1.0 E M/T Rp 116,98 juta

1.0 E A/T Rp 128,71 juta

1.0 G M/T Rp 124,98 juta

1.0 G A/T Rp 135,01 juta

1.0 TRD S M/T Rp 129,08 juta

1.0 TRD S A/T Rp 139,61 juta

Model 2017

1.0 E M/T Rp 127,6 juta

1.0 G M/T Rp 131,5 juta

1.0 G A/T Rp 144,4 juta

1.2 G M/T Rp 134,6 juta

1.2 G A/T Rp 147,6 juta

1.2 TRD M/T Rp 138,8 juta

1.2 TRD A/T Rp 151,9 juta