Oknum PT KAI Minta Warga Bayar Sewa Tanah Rp 7 Juta, "Bayar Saja daripada Keluarga Anda Susah"

Tribunlampung/Andre

Kelompok Masyarakat Tertib Tanah Kelurahan Way Dadi, Way Dadi Baru, Korpri Jaya Jalan Mayjen Racudu Way Dadi Baru, Sukarame dan warga Kecamatan Natar, Lampung Selatan melakukan diskusi terkait sengketa tanah dengan anggota DPD RI Andi Surya di Kantor DPD RI Lampung Jl. Jend. Sudirman Rawa Laut Bandar Lampung.