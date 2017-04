Pria dengan Potongan Rambut Pendek Terlihat Lebih Muda

TRIBUNLAMPUNG.CO.ID-Bicara soal awet muda, kebanyakan orang, pria dan wanita, punya dua pilihan, yakni memasrahkan pada pada alam dengan menghargai semua prosesnya atau berjuang awet muda lewat cara-cara yang instan.

Ternyata, ada cara-cara menarik mengenai mempertahankan pesona muda dengan upaya yang unik dan sama sekali tidak melibatkan pisau bedah atau pun suntikan hormon yang berdampak samping mengerikan.

Jon Reyman, seorang pendiri salon Spoke & Weal, mengatakan, pria yang mempertahankan gaya rambut pendek terlihat lebih muda ketimbang mereka yang berambut lebih dari garis leher.

“Tipiskan rambut Anda dan biarkan berantakan secara natural,” jelasnya.

Menurut dia, gaya rambut yang demikian membuat pemiliknya tampak segar dan muda.

Selain potongan rambut, usaha melawan penuaan juga bisa dilakukan dengan menjaga pola tidur yang baik.

“Seseorang yang kurang tidur memiliki kulit yang kusam, lingkaran hitam di bawah mata, dan terlihat lebih bengkak karena kekurangan cairan tubuh,” jelas Michael Breus, seorang pakar tidur dan penulis The Power of When.

Kurang tidur, kata Breus, membuat tubuh melewatkan proses tubuh ketika memproduksi peningkatan hormon dan testosteron.

Dia menyarankan agar Anda bangun dan tidur di waktu yang sama setiap hari.

“Hal itu sangat baik untuk mengubah pola tidur agar lebih sehat. Intinya tetap bangun pagi dan bayarkan tidur pada saat siang,” pungkasnya.