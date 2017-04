Unik dan Fashionable dengan All New Honda Scoopy

Laporan Reporter Tribun Lampung Ana Puspita

TRIBUNLAMPUNG.CO.ID, BANDAR LAMPUNG - PT. Tunas Dwipa Matra selaku main dealer sepeda motor Honda di Lampung secara resmi memperkenalkan produk terbarunya All New Honda Scoopy pada Press Conference yang diselenggarakan di Agogo Cafe, Pahoman Jumat (7/4) sore.

General Manager Marketing Tunas Dwipa Matra Dimas Gentur Triyogo menjelaskan, All New Honda Scoopy hadir dengan styling baru yang semakin unik dan fashionable serta modern dengan penyematan fitur canggih. All New Honda Scoopy hadir dalam 3 varian dengan 8 warna. PT. Tunas Dwipa Matra akan memperkenalkan All New Honda Scoopy secara langsung kepada masyarakat Lampung lewat launching yang digelar di Lapangan Saburai, Sabtu 8 April 2017 ini.

"Dalam Launching kali ini, TDM memberikan program spesial kepada masyarakat Lampung dengan memberikan potongan tenor selama 4 bulan untuk setiap konsumen yang melakukan pembelian All New Honda Scoopy di lokasi acara. Program ini hanya berlaku 1 (satu) hari pada saat kegiatan Launching yang di selenggarakan di Lapangan Saburai," jelasnya saat Press Conference.

All New Honda Scoopy hadir semakin sempurna melalui penyematan fitur baru. Panel meter elektrik hadir dengan panel LCD baru yang menampilkan adometer dan indikator bahan bakar serta fitur baru ECO Indicator yang mendukung upaya untuk menghemat bahan bakar. Anti theft alarm dilengkapi answer back system membantu untuk menghindari pencurian dan mencari lokasi parkir dengan mudah.

Power charger baru yang terdapat di dalam console box dapat dimanfaatkan oleh pengendara untuk pengisian baterai ponsel. Juga dilengkapi dengan aplikasi velg baru 12 inch dan ban tubeless baru yang lebih lebar menghasilkan jarak terendah ke tanah 3% lebih tinggi (143mm) untuk menghadirkan kenyamanan dan rasa aman pengendara.

All New Honda Scoopy memiliki 8 varian warna baru dengan tema Sporty, Stylish dan Playful yang dapat dipilih sesuai dengan gaya unik dari setiap pengendara. Varian baru Playful dihadirkan sesuai tren terkini dengan stripe cute dan warna cerah dengan 3 pilihan warna yakni Playful White Blue, Playful Cream dan Playful White Green.

Varian ini melengkapi varian Sporty yang menghadirkan tampilan warna yang kuat dan kontras sehingga mampu menarik perhatian dan memberi kesan enerjik. Varian Sporty tersedia dalam 3 warna yakni Sporty White, Sporty Red dan Sporty Black. Sementara itu, varian Stylish mampu memberikan kesan elegan dengan stripe yang menonjolkan garis bodi serta warna yang kalem. Varian ini tersedia dalam 2 pilihan warna yakni Stylish Matte Brown dan Stylish Black.

"Target penjualan di Lampung untuk All New Honda Scoopy adalah 400 unit per bulan. Kalau untuk Scoopy tahun 2016 kita rata-rata 250 - 300 unit per bulan. Dengan adanya penambahan fitur yang lebih sempurna, dan varian yang lebih banyak, sehingga memberikan pilihan yang lebih banyak juga untuk konsumen, kami optimistis target akan tercapai," imbuh Dimas. All New Honda Scoopy CBS-ISS dipasarkan dengan harga OTR Lampung Rp 18.476.000. (ana)