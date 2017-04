Lima Fakta Mengejutkan Kondom Selain untuk Mencegah Kehamilan

TRIBUNLAMPUNG.CO.ID - Kondom biasanya digunakan hanya untuk menangkal berbagai penyakit atau infeksi menular seksual (IMS).

Sayangnya, belum semua menyadari fungsi kondom tersebut.

Lebih buruknya lagi, menurut survei dari The Center for Disease Control and Prevention’s 2014 National Data for Chlamydia, Gonorrhea, and Syphilis Fact Sheet, kurang dari satu bulan hubungan, 50 persen pasangan berhenti menggunakan kondom, dan 62 persen menghentikan penggunaan kondom di bulan kedua, menurut survei yang dilakukan oleh Trojan.

Padahal, kondom tak hanya berfungsi untuk mengontrol kehamilan dan mencegah tertularnya berbagai penyakit, namun juga untuk membuat hubungan seks semakin panas, lo.

Perhatikan 5 fakta kondom yang bisa membuat kita dan pasangan semakin bergairah.

Membantu Kita Relaks

Kita tahu bahwa stress bisa merusak mood saat berhubungan seks, tapi tahukah Anda bahwa seks tanpa menggunakan kondom bisa memicu stress?

Menurut Emily Morse, Ph.D., sensasi dari karet kondom yang menempel bisa kita manfaatkan untuk membangun suasana, lo.

Bisa Kita Gunakan untuk Foreplay

Morse merekomendasikan untuk menggunakan kondom saat foreplay, caranya adalah dengan meletakkan kondom di mulut kita, lalu lakukan oral.