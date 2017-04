Maret, 98 Ribu Tenaga Kerja Terserap di AS Jauh dari Harapan

TRIBUNLAMPUNG.CO.ID - Angka pengangguran AS turun ke titik terendah dalam satu dekade pada Maret 2017 lalu. Meskipun demikian, perekonomian AS menambah lebih sedikit tenaga kerja ketimbang ekspektasi sebelumnya.

Mengutip BBC, Sabtu (8/4/2017), sebanyak 98.000 tenaga kerja terserap pada Maret 2017. Angka tersebut jauh di bawah ekspektasi oleh ekonom sebesar 180.000 dan kurang dari separuh angka pada Januari dan Februari 2017.

Adapun angka pengangguran turun dari 4,7 persen pada Februari 2017 menjadi hanya 4,5 persen pada Maret 2017. Angka tersebut merupakan yang terendah sejak Maret 2007.

Angka pengangguran di bawah 5 persen dipertimbangkan sebagai indikasi sebagai penyerapan tenaga kerja secara penuh.

Ekonomi AS harus menciptakan antara 75.000 sampai 100.000 tenaga kerja per bulan untuk menyeimbangkan dengan laju pertumbuhan populasi usia kerja. AS telah menambah lebih dari 200.000 lapangan kerja pada bulan Januari dan Februari 2017.

Akan tetapi, pada bulan Maret 2017 terjadi temperatur udara yang lebih rendah dan badai di timur laut AS, yang diindikasikan menjadi gangguan dalam penyerapan tenaga kerja.

"Ada kemungkinan besar faktor terkait cuaca selama pekan pengukuran. Data masih menunjukkan bahwa pertumbuhan tenaga masih cukup bagus," kata Russell Price, ekonom senior pada Ameriprise Financial Services. (Kompas.com/Sakina Rakhma Diah Setiawan)