Sukabumi Masuk Tiga Besar Risiko Bencana Tinggi se-Indonesia

TRIBUNLAMPUNG.CO.ID, SUKABUMI - Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat termasuk daerah berkategori resiko bencana tinggi ketiga dari 322 kabupaten/kota se-Indonesia. Hal itu berdasarkan data indeks resiko bencana indonesia (IRBI).

"Kabupaten Sukabumi harus memiliki kegiatan intens dalam penanggulangan bencana khususnya fase kesiapsiagaan bencana," kata Direktur Jenderal Perlindungan Jaminan Sosial (Linjamsos) Kementerian Sosial, Harry Hikmat saat peresmian kampung siaga bencana (KSB) di Kecamatan Kadudampit, Sukabumi, Sabtu (8/4/2017).

Dia menuturkan dalam penanggulangan bencana terdapat tiga hal pokok yang perlu mendapat perhatian yaitu one rule (satu aturan), one command (satu komando), dan one corps (satu korsa).

"Satu aturan bahwa dalam penanggulangan bencana acuan yang kita gunakan sama, satu perintah atau menggunakan manajemen yang jelas dengan pola kepemimpinan yang jelas pula," tuturnya.

"Dan satu korsa yang artinya walaupun yang terlibat dalam penanggulangan bencana berasal dari berbagai sektor sejatinya memiliki satu jiwa corsa yang sama," kata dia.

Terkait dengan peresmian KSB di Kadudampit, Harry mengharapkan masyarakat di Kabupaten Sukabumi lebih sigap dalam menghadapi bencana. Masyarakat dengan Tagana akan saling bahu membahu untuk mengurangi risiko bencana.

"Dengan adanya KSB maka kegiatan penanggulangan bencana akan semakin kokoh. Seluruh elemen masyarakat Kabupaten Sukabumi untuk bekerjasama, bersinergi mengurangi risiko bencana," harapnya.

Saat ini KSB telah tersebar di seluruh Indonesia dengan jumlah total sebanyak 485 lokasi.

Disamping dibentuk dengan menggunakan dana pusat dan dekonsentrasi dari Kementerian Sosial (Kemensos), juga berupaya mendorong Pemerintah Daerah untuk membentuk hal serupa dengan menggunakan dana yang bersumber dari APBD setempat.

"Tujuan utama dibentuknya KSB adalah meningkatkan kesiapsiagaan masyarakat dalam menghadapi bencana. Dalam pelaksanannya nantinya pembinaan secara terus menerus dari Pemerintah Daerah sangat dibutuhkan," papar Harry.

Pada peresmian KSB di Desa Sukamanis, Kecamatan Kadudampit itu dihadiri pula anggota DPR RI, Desi Ratnasari, dan Sekda Kabupaten Sukabumi, Iyos Somantri. (Kompas.com/Kontributor Sukabumi, Budiyanto)